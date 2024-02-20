Кравец: Самое главное, чтобы клюшка Буше стреляла в плей-офф

Главный тренерпосле победы над «Автомобилистом» (4:2) высказался о голевой засухе лучшего снайпера команды

«Буше мешает давление из-за близости к рекорду Мозякина? Да мне кажется, что он вообще не думает об этом рекорде. Он просто играет в хоккей и забивает голы. Сегодня у него опять были очень хорошие моменты, чтобы забить.

К сожалению, не забил. Надеюсь, что прорвёт в следующих играх, а самое главное, чтобы его клюшка стреляла в плей-офф», — цитирует Кравца Чемпионат.

Буше может побить рекорд Сергея Мозякина по голам за регулярный чемпионат КХЛ. У бывшего форварда «Металлурга» было зафиксировано 48 голов, у Буше — 44.