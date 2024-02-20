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    «Авангард» одержал победу над «Автомобилистом», у Юрчо — дубль

    «Авангард» — «Автомобилист»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Автомобилист
    «Авангард» на своей площадке обыграл «Автомобилист» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе омичей дублем отметился Томаш Юрчо, а по шайбе забросили Валентин Пьянов и Иван Николишин.

    У «Автомобилиста» голы записали на свой счет Алексей Макеев и Андрей Обидин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Авангард» — «Автомобилист» 4:2 (1:0, 3:0, 0:2).
    Голы: Юрчо — 6, 01:39 — 1:0. Юрчо — 7 (Прохоркин), 25:14 — 2:0. Пьянов — 12 (Чмыхов, Бойков), 30:59 — 3:0. Николишин — 10 (бол.), 39:26 — 4:0. Макеев — 14 (Да Коста, Воробьев), 49:52 — 4:1. Обидин — 13 (Бывальцев), 52:08 — 4:2Вратари: Хомченко — Галкин 00:00 — 40:00 (Аликин 40:00 — 58:13)Броски: 19 (8+8+3) — 29 (9+8+12)Штраф: 2 — 4

    После этого матча «Авангард» занимает 1-е место в таблице Востока с 90 очками в активе. «Автомобилист» — на 5-й позиции (78 баллов).

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