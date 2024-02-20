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    Юрчо об игре с «Автомобилистом»: Следующий раз в третьем периоде так действовать нельзя

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Автомобилист
    Нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).

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    «Хороший матч в целом, но нужно удостовериться, что мы можем все 60 минут играть правильно. Да, сегодня всё сложилось в нашу пользу, но в следующий раз в третьем периоде так действовать нельзя.

    Набрался сил и эмоций, пропустив прошлый матч, поэтому оформил дубль? Можно, конечно, и так выразиться, но вообще у нас плотный график, плюс я в те дни, когда отсутствовал, не очень хорошо себя чувствовал, так что накапливать энергию мне было сложно. У меня вообще её было мало.

    Уходил в раздевалку в первом периоде? Шайба попала в не самое защищённое место. Сейчас, если честно, есть болезненные ощущения, надеюсь, что завтра всё будет в порядке», — сказал Юрчо Чемпионату.

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    • Напомним, что в матче против «Автомобилиста» Юрчо оформил дубль. После этой встречи омичи занимают 1-е место в таблице Востока с 90 очками в активе.

    В нынешнем сезоне Юрчо провел 18 матчей за «Авангард», забросил 7 шайб и сделал 7 голевых передач.

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