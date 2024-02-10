«Барыс» — «Спартак»: счет матча 1:4, обзор голов

Николай Голдобин Фото: globallookpress.com
Единственную шайбу в составе хозяев забросил Кирилл Савицкий.
За «Спартак» отличились Александр Пашин, Максим Цыплаков, Ансель Галимов, Николай Голдобин.
Голдобин набрал 72 (35+37) очка в нынешнем чемпионате, побив клубный рекорд Александра Кожевникова (71 очко в чемпионате СССР-1981/82) по результативности за один сезон.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Пашин — 10 (Орлов, Филин), 8:39 — 0:1. Цыплаков — 31 (Голдобин, Морозов), 14:32 — 0:2. Галимов — 11 (Чайковски, Цыплаков), 22:29 — 0:3. Савицкий — 11 (Апальков, Старченко), 25:23 — 1:3. Голдобин — 35 (Морозов, Порядин), 45:15 — 1:4Вратари: Паскуале (Шутов, 22:29) — КареевБроски: 26 (8+8+10) — 31 (12+12+7)Штраф: 12 — 12
«Барыс» — главный аутсайдер «Востока», у команды 46 очков после 61 матча. «Спартак» идет третьим на «Западе» с 82 очками.