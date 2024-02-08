Тренер «Тампы» о травме Сергачева: Это было ужасно, мне страшно за него

Главный тренер «Тампы»высказался о травме защитника

Сергачева увезли со льда на носилках после столкновения с нападающим «Рейнджерс» Алексисом Лафренье. Это был его первый матч после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить полтора месяца.

«Это было ужасно. Ужасно. Мне страшно за него, и, конечно, это немного повлияло на нашу команду — в таких ситуациях тяжело.

У каждого, в конце концов, есть своя семья, но с этими людьми мы проводим большую часть жизни, так что это выходит за рамки хоккея. Он реально крутой парень, но без эмоций не обошлось, ведь ты заботишься о парнях. Это очевидно.

"Рейнджерс" тоже не были безразличны — они все покинули скамейку [чтобы поддержать Сергачева]. Такие ситуации — это больше, чем хоккей.

Сергачев выбыл до конца сезона? Лучше об этом не думать», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.