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    Тренер «Тампы» о травме Сергачева: Это было ужасно, мне страшно за него

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    Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о травме защитника Михаила Сергачева.

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    Сергачева увезли со льда на носилках после столкновения с нападающим «Рейнджерс» Алексисом Лафренье. Это был его первый матч после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить полтора месяца.

    «Это было ужасно. Ужасно. Мне страшно за него, и, конечно, это немного повлияло на нашу команду — в таких ситуациях тяжело.

    У каждого, в конце концов, есть своя семья, но с этими людьми мы проводим большую часть жизни, так что это выходит за рамки хоккея. Он реально крутой парень, но без эмоций не обошлось, ведь ты заботишься о парнях. Это очевидно.

    "Рейнджерс" тоже не были безразличны — они все покинули скамейку [чтобы поддержать Сергачева]. Такие ситуации — это больше, чем хоккей.

    Сергачев выбыл до конца сезона? Лучше об этом не думать», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

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