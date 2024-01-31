«Ванкувер» продлил контракт со своим генеральным менеджером

Руководствоподписало новый контракт с генеральным менеджером клуба. Об этом сообщает пресс-служба «накс».

«Патрик проделал потрясающую работу, помогая нам собрать нашу хоккейную команду как на льду, так и за его пределами. Он неустанно работал над созданием новой культуры и идентичности, которая воплощает в себе важные атрибуты упорного труда, структуры и преданности своему делу.

Благодаря постоянному менталитету победы лидерские качества Патрика станут ключевым фактором для продвижения нашей организации вперёд», — цитирует президента «Ванкувера» по хоккейным операциям Джима Рутерфорда пресс-служба клуба.

«Ванкувер» занимает 1-е место в таблице Западной конференции с 71-м баллом в активе.