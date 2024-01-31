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    «Ванкувер» продлил контракт со своим генеральным менеджером

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Ванкувер Кэнакс
    Руководство «Ванкувера» подписало новый контракт с генеральным менеджером клуба Патриком Альвином. Об этом сообщает пресс-служба «накс».

    Патрик Альвин
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    Патрик Альвин

    «Патрик проделал потрясающую работу, помогая нам собрать нашу хоккейную команду как на льду, так и за его пределами. Он неустанно работал над созданием новой культуры и идентичности, которая воплощает в себе важные атрибуты упорного труда, структуры и преданности своему делу.

    Благодаря постоянному менталитету победы лидерские качества Патрика станут ключевым фактором для продвижения нашей организации вперёд», — цитирует президента «Ванкувера» по хоккейным операциям Джима Рутерфорда пресс-служба клуба.

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