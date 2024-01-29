«Спартак» — «Торпедо»: счет матча 3:2, обзор голов

Николай Голдобин Фото: globallookpress.com
По ходу матча нижегородцы дважды сравнивали счет, но «красно-белые» находили в себе силы снова выйти вперед.
За «Спартак» отличились Николай Голдобин, Герман Рубцов, Шейн Принс.
В составе «Торпедо» шайбами отметились Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Голдобин — 33 (Морозов, Цыплаков), 10:20 —1:0. Бауи — 5 (Гончарук, Артамонов), 10:51 — 1:1. Рубцов — 4 (Рукавишников, Голдобин), 24:40 — 2:1. Конюшков — 6, 25:27 — 2:2. Принс — 15 (Цыплаков, Галимов), 48:46 — 3:2Вратари: Николаев — Гуска (58:47)Броски: 29 (10+13+6) — 34 (7+15+12)Штраф: 4 — 8
«Спартак» идет четвертым на «Западе» с 76 очками. «Торпедо» занимает пятое место с 68 очками.