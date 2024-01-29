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    «Спартак» обыграл «Торпедо» в результативном матче

    «Спартак» — «Торпедо»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Торпедо
    Московский «Спартак» вырвал победу у «Торпедо» в напряженной встрече со счетом 3:2.

    Николай Голдобин
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    Николай Голдобин

    По ходу матча нижегородцы дважды сравнивали счет, но «красно-белые» находили в себе силы снова выйти вперед.

    За «Спартак» отличились Николай Голдобин, Герман Рубцов, Шейн Принс.

    В составе «Торпедо» шайбами отметились Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Голдобин — 33 (Морозов, Цыплаков), 10:20 —1:0. Бауи — 5 (Гончарук, Артамонов), 10:51 — 1:1. Рубцов — 4 (Рукавишников, Голдобин), 24:40 — 2:1. Конюшков — 6, 25:27 — 2:2. Принс — 15 (Цыплаков, Галимов), 48:46 — 3:2Вратари: Николаев — Гуска (58:47)Броски: 29 (10+13+6) — 34 (7+15+12)Штраф: 4 — 8

    «Спартак» идет четвертым на «Западе» с 76 очками. «Торпедо» занимает пятое место с 68 очками.

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