Кудашов: Больше команд в КХЛ и открыть лигу, чтобы не было лимита, пускай все играют

Главный тренер московскоговысказал свое мнение о лимите на легионеров в КХЛ.

«Расширение КХЛ? Больше команд и открыть лигу, чтобы не было лимита. Пускай все играют. Я за снятие лимита на легионеров? Думаю, что да. Потому что всё равно, столько не приедет народу, так как у нас хорошие игроки свои, а то, что чемпионат будет хороший — я не сомневаюсь.

Многие смогут уехать? Ну, на самом деле, да. Из готовых игроков у нас кто мог, тот уехал», — сказал Кудашов в программе «Скользкий лёд» на YouTube.

Напомним, что в нынешнем сезоне КХЛ принято решение снизить лимит на легионеров с 5-и хоккеистов до 3-х.

Московское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 74 очками в активе.