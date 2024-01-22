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    Кудашов: Больше команд в КХЛ и открыть лигу, чтобы не было лимита, пускай все играют

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказал свое мнение о лимите на легионеров в КХЛ.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Расширение КХЛ? Больше команд и открыть лигу, чтобы не было лимита. Пускай все играют. Я за снятие лимита на легионеров? Думаю, что да. Потому что всё равно, столько не приедет народу, так как у нас хорошие игроки свои, а то, что чемпионат будет хороший — я не сомневаюсь.

    Многие смогут уехать? Ну, на самом деле, да. Из готовых игроков у нас кто мог, тот уехал», — сказал Кудашов в программе «Скользкий лёд» на YouTube.

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    • Напомним, что в нынешнем сезоне КХЛ принято решение снизить лимит на легионеров с 5-и хоккеистов до 3-х.

    Московское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 74 очками в активе.

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