ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ига СвентекСенсационный провал Свентек и сеяных россиянок, погром от Мирры и прорыв андердогов
  • 12:02
    • Калинская победила Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open
  • 10:28
    • Медведев вышел в 1/4 финала Australian Open
  • 08:52
    • «Реал» достиг принципиального соглашения по трансферу Мбаппе
  • 08:30
    • Азаренко уступила Ястремской в 1/8 финала Australian Open
  • 14:25
    • «Лион» пытается договориться с «Аль-Иттихадом» о переходе Бензема
    Все новости спорта

    КХЛ назвала лучших игроков недели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив
    КХЛ определила лучших игроков 19-й недели регулярного чемпионата.

    Максим Карпов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Карпов

    Лучшим вратарем признан Александр Самойлов («Северсталь»), сыгравший на ноль дважды за прошедшую неделю. Всего по воротам Самойлова было нанесено 90 бросков, он отразил 96,67%. Коэффициент надежности составил 0,99.

    Лучшим защитником стал Николас Мелош («Салават Юлаев»), набравший 3 (2+1) очка в 3 играх недели в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Также на его счету 4 силовых приема, 1 блокированный бросок и 1 отбор шайбы.

    Лучшим нападающим признан Максим Карпов («Металлург»). Он набрал 5 (2+3) баллов в 3 играх. Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3», на его счету также 2 отбора шайбы.

  • Претенденты на плей-офф НХЛ: От главных фаворитов Кубка Стэнли до любимчиков драфт-лотереи
  • Детально о распределении сил после первой половины сезона
  • Сегодня

    • Лучшим новичком стал нападающий Никита Кирьянов («Локомотив»), набравший 2 (1+1) очка в 3 матчах. В игре с «Амуром» он забросил свою первую шайбу в КХЛ, реализовав штрафной бросок в овертайме.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто возьмет Суперкубок Италии?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Справится ли «Атлетико» с «Гранадой»?
  • «Гранада» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Голевого обмена избежать не удастся?!
  • Таджикистан — Ливан. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Таджикистан — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лестер — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Австралия — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие