КХЛ назвала лучших игроков недели

определила лучших игроков 19-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Александр Самойлов («Северсталь»), сыгравший на ноль дважды за прошедшую неделю. Всего по воротам Самойлова было нанесено 90 бросков, он отразил 96,67%. Коэффициент надежности составил 0,99.

Лучшим защитником стал Николас Мелош («Салават Юлаев»), набравший 3 (2+1) очка в 3 играх недели в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Также на его счету 4 силовых приема, 1 блокированный бросок и 1 отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Максим Карпов («Металлург»). Он набрал 5 (2+3) баллов в 3 играх. Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3», на его счету также 2 отбора шайбы.

Лучшим новичком стал нападающий Никита Кирьянов («Локомотив»), набравший 2 (1+1) очка в 3 матчах. В игре с «Амуром» он забросил свою первую шайбу в КХЛ, реализовав штрафной бросок в овертайме.