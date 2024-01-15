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    Бостон — Нью-Джерси: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.01.2024 в 21:00 начнется матч в НХЛ Бостон — Нью-Джерси

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Бостон и Нью-Джерси начнут матч в 21:00 в НХЛ, 15.01.2024.

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    Последний матч: «Бостон» — «Нью-Джерси» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бостон» — «Нью-Джерси». Коэффициент ставки — 1.96.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Бостон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бостон — Нью-Джерси.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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