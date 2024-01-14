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    «Салават Юлаев» взял реванш у «Куньлуня»

    «Куньлунь» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Салават Юлаев
    «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над «Куньлунем» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе уфимской команды голы записали на свой счет Никита Зоркин в меньшинстве, Сергей Шмелёв в большинстве, Николай Кулёмин, Павел Коледов и Владислав Ефремов в пустые ворота.

    У «Куньлуня» 3 шайбы забросили Джемел Смит, Тайлер Граовац (оба гола — в большинстве) и Брэндон Макмиллан.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Куньлунь» — «Салават Юлаев» 3:5 (2:3, 0:1, 1:1).
    Голы: Зоркин — 4 (мен. Башкиров), 05:25 — 0:1. Шмелев — 5 (бол. Хафизуллин, Дроздов), 10:04 — 0:2. Кулемин — 8 (Зоркин), 11:25 — 0:3. Смит — 3 (бол. Ип, Граовац), 15:34 — 1:3. Граовац — 2 (бол. Меркли, Смит), 18:55 — 2:3. Коледов — 6 (Дроздов, Кулемин), 20:41 — 2:4. Макмиллан — 7 (Пулккинен, Фу), 54:17 — 3:4. Ефремов — 7 (ПВ. Пустозеров, Василевский), 59:32 — 3:5Вратари: Смит 00:00 — 11:25 (Джурасик 11:25 — 60:00) — ЕжовБроски: 26 (12+7+7) — 40 (11+14+15)Штраф: 10 — 14

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 65-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 9-й позиции Запада (38 баллов).

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