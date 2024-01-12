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    Тампа-Бэй — Нью-Джерси: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.01.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Тампа-Бэй — Нью-Джерси

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    Тампа-Бэй и Нью-Джерси начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 12.01.2024.

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    Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нью-Джерси»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Тампа-Бэй — Нью-Джерси.

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