начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 12.01.2024.

Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нью-Джерси»).

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