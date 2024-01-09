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    Ротенберг: Лайпсик давно хотел стать гражданином нашей страны

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал новость о том, что нападающий команды Брендана Лайпсика получил паспорт РФ.

    Брендан Лайпсик
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    Брендан Лайпсик

    «От всей души поздравляю Брендана Лайпсика с получением российского паспорта! Он давно хотел стать гражданином нашей страны, приложил массу усилий для этого, и теперь мечта сбылась.

    Лайпсик приехал в Россию более трех лет назад. За время, проведенное в КХЛ, он зарекомендовал себя отличным игроком и настоящим профессионалом. Сейчас вся семья Брендана живет в Петербурге, он связывает свое будущее Россией и, возможно, еще поможет нашей сборной добиться значимых побед.

    Конечно, про это говорить преждевременно, все мысли Брендана сейчас связаны с клубом, но нужно держать в голове все возможные варианты. По регламенту до конца нынешнего сезона Лайпсик еще будет считаться легионером, но это и неважно. Главнее то, что мы получили еще одного гражданина России», — написал Ротенберг в телеграм-канале.

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    • Лайпсик присоединился к СКА летом 2023-го года, перейдя из «Металлурга». В нынешнем сезоне форвард провел 14 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи.

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