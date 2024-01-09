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    В «Питтсбурге» оценили игру Малкина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    Наставник «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал игру форварда Евгения Малкина в последних матчах.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Я думаю, он играет с усердием. Он стал лучше справляться с некоторыми тонкостями или мелкими деталями в своей игре, например, останавливаться с шайбой, Малкин теперь не играет так много в постоянном движении.

    Малкин — парень, который любит играть в движении, но бывают моменты, когда приходится останавливаться с шайбой. Я думаю, что он становится гораздо лучше, просто обращая внимание на подобные моменты», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

    Всего в текущем сезоне Малкин сыграл 39 матчей, забил 15 голов и сделал 20 результативных передач, набрав 35 очков.

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