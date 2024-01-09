В «Питтсбурге» оценили игру Малкина

Наставник «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал игру форвардав последних матчах.

«Я думаю, он играет с усердием. Он стал лучше справляться с некоторыми тонкостями или мелкими деталями в своей игре, например, останавливаться с шайбой, Малкин теперь не играет так много в постоянном движении.

Малкин — парень, который любит играть в движении, но бывают моменты, когда приходится останавливаться с шайбой. Я думаю, что он становится гораздо лучше, просто обращая внимание на подобные моменты», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Всего в текущем сезоне Малкин сыграл 39 матчей, забил 15 голов и сделал 20 результативных передач, набрав 35 очков.