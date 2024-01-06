Кравец прокомментировал победу «Авангарда» в матче КХЛ с «Ладой»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(5:3).

«Рад, что мы победили в преддверии Рождества. Очень хороший первый период, отличная игра, выполнение задания. Постоянно разбираем вторые периоды, настраиваемся сыграть лучше, делаем какие-то изменения, но, к сожалению, опять плохо провели половину отрезка.

Естественно, в таком случае у соперника возникают моменты, начинаем тренировать вратаря. Так делать нельзя. Опять будем что-то менять. И, конечно, некоторые неоправданные удаления приводят к тому, что многие ребята сидят или команда остаётся втроём.

Даже если соперник находится на последнем месте по большинству, то он всё равно может забить. Слишком много жизни мы дали сегодня "Ладе", — передает слова Кравеца Чемпионат.

После победы над "Ладой" "Авангард" занимает 2-е место в таблице Востока с 63 очками в активе. В следующем матче омичи сыграют против "Адмирала" 8-го января.