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    Кравец прокомментировал победу «Авангарда» в матче КХЛ с «Ладой»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:3).

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    «Рад, что мы победили в преддверии Рождества. Очень хороший первый период, отличная игра, выполнение задания. Постоянно разбираем вторые периоды, настраиваемся сыграть лучше, делаем какие-то изменения, но, к сожалению, опять плохо провели половину отрезка.

    Естественно, в таком случае у соперника возникают моменты, начинаем тренировать вратаря. Так делать нельзя. Опять будем что-то менять. И, конечно, некоторые неоправданные удаления приводят к тому, что многие ребята сидят или команда остаётся втроём.

    Даже если соперник находится на последнем месте по большинству, то он всё равно может забить. Слишком много жизни мы дали сегодня "Ладе", — передает слова Кравеца Чемпионат.

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