Гендиректор «Салавата»: Не думаю, что в дедлайне можно найти кого-то, кто усилил бы команду

Генеральный директорответил на вопрос, почему уфимский клуб не подписал новых игроков перед дедлайном в КХЛ.

«Почему никого не подписали? Никого не искали, поэтому никого не подписали. У нас не было нужды, потому что мы заранее подготовились. Не думаю, что в дедлайне можно найти кого-то, кто усилил бы команду.

Какие промежуточные итоги можно подвести на данный момент по выступлении команды? Промежуточными результатами мы довольны, но мы не раз говорили, что плей-офф для нас является определяющим фактором оценки нашей работы, команды и тренерского штаба.

Мы продолжаем спокойно работать, не давая себе никаких промежуточных оценок», — приводит слова Баширова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

«Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 61-м баллом в активе. В следующем матче уфимцы сыграют против «Барыса» 7-го января.