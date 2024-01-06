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    Гендиректор «Салавата»: Не думаю, что в дедлайне можно найти кого-то, кто усилил бы команду

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трансферы
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос, почему уфимский клуб не подписал новых игроков перед дедлайном в КХЛ.

    Ринат Баширов — генеральный директор «Салават Юлаева»
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    Ринат Баширов — генеральный директор «Салават Юлаева»

    «Почему никого не подписали? Никого не искали, поэтому никого не подписали. У нас не было нужды, потому что мы заранее подготовились. Не думаю, что в дедлайне можно найти кого-то, кто усилил бы команду.

    Какие промежуточные итоги можно подвести на данный момент по выступлении команды? Промежуточными результатами мы довольны, но мы не раз говорили, что плей-офф для нас является определяющим фактором оценки нашей работы, команды и тренерского штаба.

    Мы продолжаем спокойно работать, не давая себе никаких промежуточных оценок», — приводит слова Баширова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

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