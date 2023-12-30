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    Федоров об игре с «Северсталью»: Долгожданная и важная победа

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:1).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Долгожданная, важная победа, поздравляю команду и болельщиков! Рад за ребят, они нашли пути к победе. Всё хорошее из этого года возьмем с собой, всё не очень хорошее оставим в этом году.

    Почему удалось победить несмотря на отсутствие изменений в игре? Технически мы смотрелись неплохо, но психология и техника — разные вещи. Психология — большое поле, а техника — комбайн на этом поле. Мы ближе к психологии.

    После двух подряд Кубков Гагарина нам нужна свежая кровь, она есть, но не в том количестве, которое необходимо для хорошего старта. Я верю в нашу хоккейную семью, работы предстоит много, начнем с этой победы», — приводит слова Федорова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте клуба.

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    • После победы над «Северсталью» ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада с 50-ю очками в активе. В следующем матче команда Федорова со «Спартаком» 5-го января.

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