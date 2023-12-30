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    ЦСКА уверенно победил «Северсталь»

    ЦСКА — «Северсталь»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Северсталь
    Московский ЦСКА без особых проблем победил череповецкую «Северсталь» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Форвард армейцев Максим Мамин
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    Форвард армейцев Максим Мамин

    Счет открыл на 11-й минуте Михаил Григоренко.

    В середине второго периода Михаил Мамин сделал счет 2:0 в пользу ЦСКА.

    «Северсталь» смогла ответить голом в большинстве на 37-й минуте в исполнении Егора Степанова.

    Но уже в начале третьего периода ЦСКА вернул себе преимущество в две шайбы. Гол на счету Владислава Провольнева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Григоренко — 12 (Окулов, Уильямс), 10:48 — 1:0. Мамин — 11 (Каменев), 30:50 — 2:0. Степанов — 7 (бол., Скоренов), 36:58 — 2:1. Провольнев — 4 (Григоренко, Окулов), 44:53 — 3:1Вратари: Федотов — Шугаев (58:08)Броски: 26 (10+11+5) — 28 (8+8+12)Штраф: 6 — 6

    У ЦСКА стало 50 очков, он идет шестым на «Западе». «Северсталь» строчкой ниже с 47 очками.

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