ЦСКА — «Северсталь»: счет матча 3:1, обзор голов

Московскийбез особых проблем победил череповецкуюсо счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет открыл на 11-й минуте Михаил Григоренко.

В середине второго периода Михаил Мамин сделал счет 2:0 в пользу ЦСКА.

«Северсталь» смогла ответить голом в большинстве на 37-й минуте в исполнении Егора Степанова.

Но уже в начале третьего периода ЦСКА вернул себе преимущество в две шайбы. Гол на счету Владислава Провольнева.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Григоренко — 12 (Окулов, Уильямс), 10:48 — 1:0. Мамин — 11 (Каменев), 30:50 — 2:0. Степанов — 7 (бол., Скоренов), 36:58 — 2:1. Провольнев — 4 (Григоренко, Окулов), 44:53 — 3:1Вратари: Федотов — Шугаев (58:08)Броски: 26 (10+11+5) — 28 (8+8+12)Штраф: 6 — 6

У ЦСКА стало 50 очков, он идет шестым на «Западе». «Северсталь» строчкой ниже с 47 очками.