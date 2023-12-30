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    Билялетдинов высказался о победе «Ак Барса» над «Салаватом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    Наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о результате матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «У меня хорошее впечатление от игры, я очень рад за команду. Мы не просто так работаем, а все переживаем, пытаемся исправить ситуацию. Понимаем, что не всё у нас получается, не всё получается ещё. Самое главное, что команда работает, она хочет выйти из этого нехарактерного для нас положения, меня это радует. Надо просто немножко потерпеть, и всё у нас будет нормально. Игра хорошая была — и "Салават" хорошо играл, и мы. Результат положительный, поэтому я очень рад.

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    Игроки "Ак Барса" словно выплеснули чувство обиды на льду? Какой-то обиды там не было, просто ребята очень здорово подготовились, хотели выиграть сегодня. И по-настоящему сделали всё, чтобы добиться результата. Даже могли и не победить сегодня, но отдача была хорошая, я просто видел это изнутри, и меня это радует даже больше», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

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