Лундквист о своей операции: Им пришлось перезапустить мое сердце

Легендарный голкиперрассказал о том, как ему делали операцию на сердце.

«Я не знаю точно, что сделали врачи, но им пришлось перезапустить сердце, чтобы восстановить правильный ритм.

Я принял тот факт, что могу умереть. Тогда я думал только о часах своей жизни», — приводит слова Лундквиста Expressen.

Напомним, что после этой операции голкипер был вынужден завершить карьеру хоккеиста.

Лундквист всю свою карьеру провел в «Нью-Йорк Рейнджерс», так и не сумев завоевать Кубок Стэнли. Голкипер выиграл 459 матчей в НХЛ, что является 5-м показателем в истории.