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    Лундквист о своей операции: Им пришлось перезапустить мое сердце

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Легендарный голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о том, как ему делали операцию на сердце.

    Хенрик Лундквист
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    Хенрик Лундквист

    «Я не знаю точно, что сделали врачи, но им пришлось перезапустить сердце, чтобы восстановить правильный ритм.

    Я принял тот факт, что могу умереть. Тогда я думал только о часах своей жизни», — приводит слова Лундквиста Expressen.

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    • Напомним, что после этой операции голкипер был вынужден завершить карьеру хоккеиста.

    Лундквист всю свою карьеру провел в «Нью-Йорк Рейнджерс», так и не сумев завоевать Кубок Стэнли. Голкипер выиграл 459 матчей в НХЛ, что является 5-м показателем в истории.

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