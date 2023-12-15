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    Клинический психолог об Овечкине: Сейчас есть какие-то проблемы, которых мы не видим

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Клинический психолог Татьяна Маремпольская рассказала о психологическом состоянии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который не забивает уже 11 матчей подряд.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Конечно, Александр испытывает сейчас давление на себе со стороны болельщиков, журналистов и соперников. Возможно, что про рекорд Гретцки начали говорить слишком много, что могло повлиять на психику хоккеиста. Но Овечкин — очень сильная личность. По складу характера он — лидер, покоритель высот и рекордов.

    Он добивается того, что хочет. Но сейчас есть какие-то проблемы, которых мы не видим. Не стоит сокрушаться и грустить из-за отсутствия голов. Скорее всего, это временные трудности, так как такое не может продолжаться долго с таким сильным человеком», — сказала Маремпольская Sport24.

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  • 07/12/2023

    • Напомним, что Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ по голевой засухе. В прошлый раз форвард не забивал 10 матчей подряд.

    В нынешнем сезоне Овечкин провел 26 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

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