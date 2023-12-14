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    Нью-Джерси — Бостон: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.12.2023 в 03:30 начнется матч в НХЛ Нью-Джерси — Бостон

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Нью-Джерси и Бостон начнут матч в 03:30 в НХЛ, 14.12.2023.

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    Последний матч: «Бостон» — «Нью-Джерси» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Бостон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Бостон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Джерси — Бостон.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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