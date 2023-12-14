В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 14 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Джерси» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Джерси»

В минувшем сезоне «Нью-Джерси» стал одним из главных открытий Востока, поэтому в новой кампании его рассматривают в качестве очевидного кандидата на выход в плей-офф.

Однако сейчас клуб из одноименного города в штате Ньюарк находится на этапе борьбы за возможность попасть в зону первой восьмерки. Сейчас в активе «Девилз» 29 очков, с которыми они занимают десятую строчку в конференции.

Последнюю игру на домашнем льду команда Линди Раффа провела 2 декабря. Вопреки ожиданиям она была разгромлена «Сан-Хосе» (3:6). За встречей с клубом из Калифорнии последовала выездная серия.

Все прогнозы на НХЛ

В рамках гостевой кампании «Нью-Джерси» провел четыре игры и добился трех побед подряд. «Девилз» взяли верх над «Ванкувером» (6:5), «Сиэтлом» (2:1) и «Калгари» (4:2). Потерей очков закончился лишь последний выездной матч, в котором команда Раффа крупно уступила «Эдмонтону» (1:4).

«Бостон»

Прошлый регулярный чемпионат, безусловно, ассоциируется с «Бостоном», который побил несколько рекордов НХЛ. Однако в нынешней кампании для «Брюинз» будет важнее то, в каких кондициях они войдут в плей-офф.

По итогам 26 матчей «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции с 39 очками. Столько же баллов набрали первые «Рейнджерс», а от третьей «Флориды» команде из Массачусетса удалось дистанцироваться на 3 очка.

В конце прошлого месяца команда Джима Монтгомери потерпела три подряд поражения, пропустив 17 шайб в сумме. Однако в начале декабря «Брюинз» смогли перекрыть серию неудач циклом побед, который также состоял из трех матчей.

В рамках последней беспроигрышной серии «Бостон» разделался с «Сан-Хосе» (3:0), «Торонто» (4:3 ОТ) и «Коламбусом» (3:1). В следующем матче «Брюинз» уступили «Баффало» (1:3), а в последнем — одержали верх над «Аризоной» (5:3).

Прогноз и ставка

На победу «Нью-Джерси» букмекеры дают коэффициент 2.52. Аналогичный коэффициент предлагается и на победу «Бостона». Ничья оценивается в 4.49.

Несмотря на значительный турнирный разрыв, сейчас по дистанции команды идут почти одинаково, а по количеству последних побед «Девилз» даже превосходят одного из лидеров Востока.

Домашний каток и высокий мотивационный фон — это факторы, играющие в пользу команды Линди Раффа, которая вплотную может подойти к первой восьмерке.

В своих текущих кондициях «Девилз» готовы к матчам такого уровня, учитывая, что бостонцы на данном этапе регулярки в любой момент могут допустить промах. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» не проиграет + ТМ 7.5 за 2.04.

Несмотря на ряд проблем, «Бостон» остается одним из самых надежных клубов, когда дело касается игры в обороне, поэтому в предстоящем матче большое количество заброшенных шайб ждать рискованно. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 2.23.