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    Агент Панарина о достижении хоккеиста: Я искренне за него рад, он прошел такой большой путь

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Александр Черных — агент нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина высказался о достижении хоккеиста, который набрал 700 очков в НХЛ.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    «Артемий набрал уже 700 очков в НХЛ, а у меня ассоциация, как мы с ним начинали сотрудничать. Молодой, озорной, классный парень. Я искренне за него рад.

    Он прошёл такой большой путь, а перед глазами эта цифра. Низкий поклон его дедушке, он всегда в него верил и говорил, что всё обязательно получится.

    Артемий повзрослел, но он уже тогда всё понимал и прислушивался к старшим, и до сих пор это понимает и ценит. Сейчас Панарин элитный форвард НХЛ», — сказал Черных Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Панарин провел 27 матчей за «Рейнджерс», забил 16 голов и сделал 23 голевые передачи.

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