Агент Панарина о достижении хоккеиста: Я искренне за него рад, он прошел такой большой путь

— агент нападающеговысказался о достижении хоккеиста, который набрал 700 очков в НХЛ.

«Артемий набрал уже 700 очков в НХЛ, а у меня ассоциация, как мы с ним начинали сотрудничать. Молодой, озорной, классный парень. Я искренне за него рад.

Он прошёл такой большой путь, а перед глазами эта цифра. Низкий поклон его дедушке, он всегда в него верил и говорил, что всё обязательно получится.

Артемий повзрослел, но он уже тогда всё понимал и прислушивался к старшим, и до сих пор это понимает и ценит. Сейчас Панарин элитный форвард НХЛ», — сказал Черных Чемпионату.

В нынешнем сезоне Панарин провел 27 матчей за «Рейнджерс», забил 16 голов и сделал 23 голевые передачи.