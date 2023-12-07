Ковальчук о возвращении в «Спартак»: Буду надеяться, что я помогу своим опытом

Нападающийрассказал о причинах подписания контракта с «красно-белыми».

«У меня не было ни дня без хоккея, я всегда тренировался, хотя и не играл. В 2001 году я уезжал из Сокольников — в принципе у меня сложилась неплохая карьера, но я посчитал, что у меня есть какая-то недосказанность по отношению к родному клубу.

Очень приятно вернуться. Ребята здорово играют в этом году, тренерский штаб проделывает отличную работу. Руководство клуба делает все, чтобы команда была успешной. Буду надеяться, что я помогу своим опытом, так что только вперед, все вместе», — сказал Ковальчук в интервью клубному ТВ.

Напомним, что 6-го декабря «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Форвард получит 15 млн. рублей до конца нынешнего сезона.

Ковальчук будет выступать до 71-м номером.