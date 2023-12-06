НХЛ. «Оттава» выиграла у «Рейнджерс», «Миннесота» разгромила «Калгари»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Детройт» — 3:5

«Детройт» выиграл шесть из семи последних матчей. «Баффало» потерпел четвертое поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Детройт» — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1) Голы: Ларкин — 9 (Раймонд), 3:40 — 0:1. Фаббри — 9 (Копп, Перрон), 8:25 — 0:2. Зайдер — 4 (бол., Фаббри, Дебринкэт), 25:43 — 0:3. Расмуссен — 3 (Питри, Гостисбеер), 33:55 — 0:4. Далин — 6 (бол., Томпсон, Козенс), 38:57 — 1:4. Миттельштадт — 6 (Скиннер, Петерка), 48:20 — 2:4. Скиннер — 11 (бол.), 51:37 — 3:4. Ларкин — 10 (мен., п.в.), 59:14 — 3:5Вратари: Комри (58:11 — 58:53, 58:55 — 59:14, 59:29) — ЛионШтраф: 8 — 10Броски: 32 (11+7+14) — 27 (9+12+6)

«Баффало» — «Детройт» — 3:5

«Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами. В активе россиянина 8 (2+6) очков в 22 матчах сезона.

Одну из трех шайб «Коламбуса» забросил Кирилл Марченко. В текущей регулярке он набрал 14 (8+6) очков в 25 играх.

«Лос-Анджелес» выиграл семь из восьми последних матчей. Кроме того, «Кингз» повторили рекорд НХЛ, одержав 10 подряд побед в гостях со старта сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1) Голы: Марченко — 8 (бол., Боквист, Годро), 9:07 — 1:0. Годро — 4, 25:24 — 2:0. Оливье — 1 (Иржичек, Фантилли), 33:03 — 3:0. Дано — 5 (Рой, Мур), 40:23 — 3:1. Дано — 6 (Гавриков, Фиала), 45:08 — 3:2. Калиев — 6 (Андерсон-Долан, Гавриков), 46:38 — 3:3. Даути — 6 (Копитар, Кемпе), 60:33 — 3:4Вратари: Мерзликинс — КоплиШтраф: 4 — 2Броски: 29 (9+13+7+0) — 39 (9+14+15+1)

«Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ

«Оттава» — «Рейнджерс» — 6:2

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал 3 (2+1) очка и был признан второй звездой матча. Россиянин, в активе которого 17 (5+12) очков в 20 играх сезона, прервал серию из 13 матчей без заброшенных шайб.

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативным пасом. Теперь в его активе 37 (16+21) очков в 24 играх.

Вратарь нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 30 из 35 бросков «Оттавы».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Рейнджерс» — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) Голы: Ткачак — 12 (Зуб, Жиру), 11:00 — 1:0. Жиру — 7 (Бернард-Доккер, Норрис), 18:34 — 2:0. Панарин — 16 (бол., Фокс, Зибанежад), 20:39 — 2:1. Тарасенко — 4 (Батерсон, Штюцле), 25:13 — 3:1. Миллер — 5 (Лафренье, Панарин), 25:35 — 3:2. Батерсон — 8 (Тарасенко), 27:18 — 4:2. Ткачак — 13 (Зуб, Браннстрем), 37:43 — 5:2. Тарасенко — 5 (п.в., Батерсон, Браннстрем), 57:10 — 6:2Вратари: Форсберг — Шестеркин (55:35 — 57:10)Штраф: 13 — 11Броски: 36 (10+15+11) — 35 (10+16+9)

«Оттава» — «Рейнджерс» — 6:2

«Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ

Одним из героев матча стал нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл. Чешский хоккеист трижды поразил ворота «Айлендерс», которые к середине третьего периода вели 4:1.

Голкипер нью-йоркской команды Илья Сорокин отразил 32 из 37 бросков. Россиянин выиграл только шесть из 16 матчей в этом сезоне.

«Сан-Хосе» выиграл четыре из шести последних матчей и поднялся с последнего места в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 0:1) Голы: Готье — 2 (Хольмстрем, Хорват), 9:28 — 1:0. Гертл — 5 (Дюклер), 12:19 — 1:1. Нельсон — 10 (бол., Добсон, Хорват), 25:27 — 2:1. Райлли — 1 (мен., Хольмстрем), 45:17 — 3:1. Пулок — 2 (бол., Райлли, Пажо), 48:27 — 4:1. Лабанк — 1 (Охотюк), 51:55 — 4:2. Гертл — 6 (Гранлунд, Эклунд), 56:49 — 4:3. Гертл — 7 (Эклунд, Барабанов), 58:30 — 4:4. Эклунд — 6, 64:55 — 4:5Вратари: Сорокин — Кяхкенен (56:27 — 56:49, 57:35 — 58:30)Штраф: 4 — 6Броски: 37 (15+9+12+1) — 32 (7+11+11+3)

«Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 3:4 Б

Серия поражений «Чикаго» достигла четырех матчей. «Блэкхокс» опустились на последнее место в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нэшвилл» — 3:4 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Фолиньо — 3 (Джонс), 5:57 — 1:0. Евангелиста — 4 (Бэрри, Пярссинен), 22:11 — 1:1. Янковски — 1 (Сиссонс, Фаббро), 22:37 — 1:2. Дикинсон — 8 (Фолиньо, Власик), 23:09 — 2:2. Фолиньо — 4 (Андерсон, Джонс), 25:21 — 3:2. О`Райлли — 12 (бол., Форсберг, Йоси), 32:59 — 3:3Победный буллит: О`РайллиВратари: Содерблум — СаросШтраф: 4 — 4Броски: 28 (6+11+9+2) — 30 (10+14+5+1)

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 3:4 Б

«Калгари» — «Миннесота» — 2:5

«Миннесота» выиграла четвертый матч подряд после серии из семи поражений.

Второй звездой матча стал нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, в активе которого гол и результативная передача. Россиянин набрал 23 (8+15) очка в 23 играх сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Миннесота» — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1) Голы: Фолиньо — 3 (Болди), 1:26 — 0:1. Капризов — 8 (Росси, Зуккарелло), 20:45 — 0:2. Болди — 4, 21:30 — 0:3. Баклунд — 6 (Уигар, Андерссон), 26:51 — 1:3. Болди — 5 (бол., Капризов, Сперджен), 33:58 — 1:4. Зари — 4 (Соловьев, Кадри), 41:37 — 2:4. Эрикссон Эк — 12 (Юханссон), 46:49 — 2:5Вратари: Владарж (Вольф, 21:30) — ГуставссонШтраф: 13 — 13Броски: 30 (5+10+15) — 29 (13+12+4)

«Калгари» — «Миннесота» — 2:5

«Колорадо» — «Анахайм» — 3:2

«Анахайм» проиграл девять из десяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) Голы: Макдермид — 2 (Маккиннон), 1:40 — 1:0. Маккиннон — 9 (Друэн, Мэнсон), 37:43 — 2:0. О`Коннор — 4 (Маккиннон, Друэн), 46:21 — 3:0. С. Кэррик — 5 (мен.), 50:43 — 3:1. Карлссон — 8 (бол., Терри, Фаулер), 54:11 — 3:2Вратари: Георгиев — Гибсон (59:04)Штраф: 6 — 6Броски: 31 (9+12+10) — 32 (12+7+13)

«Колорадо» — «Анахайм» — 3:2

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 5:6

«Ванкувер» в третьем периоде отыгрался со счета 2:5, но за полминуты до финальной сирены позволил сопернику забросить шестую шайбу.

В этом матче сыграли сразу трое братьев Хьюзов. Джек и Люк за «Нью-Джерси», а Куинн — за «Ванкувер».

Джек Хьюз набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи.