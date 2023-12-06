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    Мильштейн: Будет катастрофой, если у молодых ребят отберут мечту сыграть в НХЛ

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    Хоккейный агент Дэн Мильштейн высказался о возможном запрете выезда молодых игроков из России в Северную Америку.

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    Логотип НХЛ

    «Молодым хоккеистам запретят уезжать из России? Существует договор между лигами, со всеми, кроме России. Если хоккеист уезжает на контракт НХЛ, федерация получает деньги — от $ 275 тыс. до $ 350 тыс. НХЛ договаривается с каждой лигой отдельно, но радиус такой.

    НХЛ готова платить России за российских игроков, точно так же, как платит другим лигам. Не знаю, по каким причинам обе лиги не могут договориться. Знаю, что НХЛ совсем не против платить компенсацию за игроков. Возможно, КХЛ это невыгодно. Зачем отправлять какого-то 20-летнего игрока всего за $ 300 тыс?

    Что будет означать для молодых игроков, если у них заберут возможность играть в НХЛ? Эти ребята играют в хоккей с 3-5 лет. Мечта — сыграть в НХЛ и поднять Кубок Стэнли над головой. Это то, чем они бредят, то, что им снится ночью. Будет катастрофой, если у них отберут мечту сыграть в НХЛ» — заявил Мильштейн в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко.

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