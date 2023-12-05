«Северсталь» — «Ак Барс»: счет матча 4:1, обзор голов

Череповецкаяна своем льду не оставила шансов казанскому, победив его со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Руслан Абросимов, Дмитрий Моисеев, Адам Лишка, Андрей Чуркин.

Единственную шайбу у «Ак Барса» забросил Дмитрий Кагарлицкий.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Абросимов — 8 (бол., Коростелев), 0:50 — 1:0. Моисеев — 9 (Абросимов, Барберио), 24:51 — 2:0. Лишка — 9 (бол., Аймурзин, Буренов), 30:24 — 3:0. Кагарлицкий — 9 (бол., Барбер, Войнов), 35:58 — 3:1. Чуркин — 2 (Иванцов, Коростелев), 45:30 — 4:1Вратари: Шугаев — Билялов (52:53 — 55:03, 59:29)Броски: 27 (11+12+4) — 45 (9+20+16)Штраф: 10 — 10

После этого матча у «Северстали» стало 40 очков, она идет седьмой на «Западе». «Ак Барс» (48) занимает четвертую позицию на «Востоке».