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    Панарин оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе»

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: счет матча 6:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Сан-Хосе Шаркс
    «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома одолел «Сан-Хосе» со счетом 6:5.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    У хозяев 4 (3+1) очка записал в актив Артемий Панарин, еще по голу забили Мика Зибанежад, Уильям Кулле и Ки-Андре Миллер, Алексис Лафренье не реализовал буллит при счете 3:3.

    У «Шаркс» отличились Энтони Даклер, Райан Кампентер, Джейкоб Макдональд, Фабиан Зеттерлунд и Александр Барабанов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 6:5 (3:2, 1:1, 2:2)
    Голы: Дюклер — 6 (Берроуз), 3:50 — 0:1. Панарин — 13 (бол., Зибанежад, Фокс), 8:44 — 1:1. Карпентер — 1 (Рутта), 12:21 — 1:2. Панарин — 14 (Трочек, Лафренье), 12:55 — 2:2. Зибанежад — 6 (Крайдер, Бродзински), 16:42 — 3:2. Макдональд — 4 (бол., Лабанк, Хоффман), 29:16 — 3:3. Куилль — 4 (Бонино, Труба), 36:03 — 4:3. Панарин — 15 (Трочек, Бродзински), 44:41 — 5:3. Миллер — 4 (Панарин, Труба), 53:04 — 6:3. Зеттерлунд — 7 (Гранлунд, Дюклер), 54:38 — 6:4. Барабанов — 1 (Эддисон, Гертл), 55:50 — 6:5Нереализованный буллит: Лафренье (Рейнджерс), 30:16Вратари: Куик — Блэквуд (57:59)Штраф: 4 — 6Броски: 36 (15+14+7) — 28 (9+9+10)

    «Рейнджерс» с 37 очками лидирует в Восточной конференции.

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    «Сан-Хосе» (14) — на последней строчке «Запада».

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