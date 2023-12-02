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    Нью-Джерси — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.12.2023 в 03:00 начнется матч в НХЛ Нью-Джерси — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Нью-Джерси и Сан-Хосе начнут матч в 03:00 в НХЛ, 02.12.2023.

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    Последний матч: «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Нью-Джерси»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Джерси — Сан-Хосе.

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