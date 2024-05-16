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    Австрия неожиданно обыграла Финляндию в матче ЧМ

    Финляндия — Австрия: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Финляндии
    Австрия одолела Финляндию (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

    Австрия
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    Австрия

    В составе австрийской сборной шайбы забросили Марио Хубер, Тимо Никль и Беньямин Баумгартнер.

    У Финляндии голы записали на свой счет Саку Мяэналанен и Оливер Капанен.

    Чемпионат мира. Группа A
    Финляндия — Австрия — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Мяеналанен — 1 (Пакаринен, Виттасмяки), 2:51 — 1:0. Капанен — 6 (Риикола, Каски), 8:06 — 2:0. М. Хубер — 1 (Раффль, Нисснер), 23:36 — 2:1. Никль — 1 (Нисснер, М. Хубер), 49:51 — 2:2. Баумгартнер — 3 (Хаудум, Ганаль), 59:59 — 2:3Вратари: Сятери — КиккертБроски: 32 (14+8+10) — 20 (4+8+8)Штраф: 6 — 6

    После этого матча Австрия занимает 5-е место в своей группе с 4 очками в активе. Финляндия — на 4-й позиции (7 баллов).

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