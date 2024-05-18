В шестом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдаус» 18 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Индиана» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Индиана»

Путь в плей-офф: «Индиана» в первом раунде плей-офф сражалась против «Милуоки». Соперникам потребовалось шесть матчей, чтобы определить победителя пары, который шагнёт в четвертьфинал турнира. «Иноходцы» добились победы со счётом 4:2.

Последние матчи: «Индиана» в пятом матче серии потерпела крупное поражение от «Нью-Йорка» в — 30 очков (91:121). В этой встрече в составе «иноходцев» результативностью отметился Паскаль Сиакам, который набрал в матче 22 очка.

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.

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Состояние команды: «Индиана» на данный момент проигрывает в серии «Нью-Йорку» (2:3). Самое интересно, что две победы команда из Индианаполиса одержала на домашней арене «Генбридж Филдаус».

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: «Нью-Йорку» потребовалось шесть матчей, чтобы преодолеть «Филадельфию» в первом раунде плей-офф (4:2 — победа в серии). Впереди дуэль в битве за выход в полуфинал.

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Последние матчи: Джален Брансон стал лучшим игроком в пятом матче противостояния «Нью-Йорка» против «Индианы» (121:91). Лидер «никсов» отправил в кольцо соперника 44 очка, совершил 4 подбора и отдал 7 переда.

Не сыграют: Выбыли из игры 5 баскетболистов «Нью-Йорка»: с травмой плеча в лазарете находится Джулиус Рэндл, не смогут сыграть в предстоящем матче против «Индианы» Чарли Браун из-за сотрясения. А ещё у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Не сможет помочь своей команде и хорватский форвард Боян Богданович, который получил травму ноги в одном из матчей против «Филадельфии» в рамках первого раунда плей-офф. С травмой лодыжки из строя выбыл Митчелл Робинсон.

Состояние команды: В одном из матчей второго раунда плей-офф из строя выбыл ещё один игрок «Нью-Йорка» О Джи Ануноби, у которого мышечная травма.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» трижды обыграл «Индиану» (121:91, 130:121, 121:117)

«Индиана» одержала в третьей и четвертой играх дуэли (121:89, 111:106)

«Нью-Йорк» переигрывает «Индиану» в серии — 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Нью-Йорка» — 2.67.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Индиане» отступать больше некуда, «иноходцам» нужна только победа, чтобы сохранить шансы на выход в полуфинал турнира. Предыдущие две домашние игры противостояния против «Нью-Йорка» завершились победой для «Индианы».

Ставка: Фора «Индианы» (-7) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Есть альтернативный варинат, чтобы не рисковать в пользу «иноходцев», лучше сыграть на положительной форе команды Нью-Йорка.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (+2.5) с коэффициентом 2.22.