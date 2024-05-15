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    «Альмерия» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 36-го тура чемпионата Испании «Альмерия» — «Барселона»

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    «Барселона»
    «Барселона» сыграет в гостях с «Альмерией» в рамках 36-го тура Примеры. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Альмерия»

    «Альмерия» потеряла шансы на сохранение прописке в Ла Лиге. После 35-ти матчей команда из одноименного города занимает последнее 20-е место в таблице, набрав 17 очков. На счету «красно-белых» 2 победы, 11 ничьих и 22 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 35:70.

    В прошлом туре «Альмерия» встречалась в гостях с «Бетисом» (2:3). Голами в составе проигравшей команды отметились Баптистао и Ромеро.

    Это поражение стало для «Альмерии» третьим в четырех последних турах. За этот отрезок подопечные Пепе Меля уступили «Вильярреалу» (1:2) и «Хетафе» (1:3), а так же смогли добиться победы над «Райо Вальекано» (1:0).

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    «Барселона»

    «Барселона» продолжает борьбу за второе место, которое позволит команде выступить в Суперкубке Испании на будущий сезон. На данный момент каталонцы находятся на этой самой позиции и опережают «Жирону» на один балл.

    На счету «Барселоны» 76 очков в 35-ти матчах: 23 победы, 7 очков и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 72:43.

    У «Барселоны» по две победы и поражения в четырех последних матчах. В крайнем туре Ла Лиги подопечные Хави встречались дома с «Реалом Сосьедад». Матч завершился победой каталонской команды со счетом 2:0. Голами отличились Ямаль и Рафинья (с пенальти).

    Личные встречи

    «Барселона» со счетом 3:2 переиграла соперника в матче первого круга. Всего в 10-ти последних встречах на счету каталонской команды 9 побед, «Альмерия» оказалась сильнее в одном случае.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Альмерия» — «Барселона» с коэффициентом 1.82.

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