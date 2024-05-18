В рамках турнира BELLATOR CHAMPIONS SERIES пройдет титульный поединок Пачи Микса и Магомеда Магомедова в легчайшем весе. Начало — 00:30 (мск). Микс — Магомедов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Пачи Микс

Турнирное положение: Пачи Микс — новый чемпион Bellator в легчайшем дивизионе. Взять титул ему удалось в ноябре прошлого года после яркой победы на турнире Bellator 301.

Последние бои: Американец в рамках Bellator проигрывал только в своем дебюте в 2020 году. Далее он вышел на серию из шести выигранных поединков кряду. В предыдущем из них он одолел сабмишном бывшего обладателя титула Серхио Петтиса.

Состояние бойца: Пачи пребывает едва ли не в своей пиковой форме. У Микса отличное кардио и невероятные навыки в партере. Стоит отметить, что тренируется он вместе с Алджамейном Стерлингом и Мерабом Двалишвили, а это очень серьезная команда.

Магомед Магомедов

Турнирное положение: Магомед Магомедов располагается на четвертой строчке в рейтинге легчайшего дивизиона. Для российского бойца это будет первый титульный поединок в промоушене.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков россиянин одержал 4 победы и потерпел 2 поражения. Одно из них, как раз, было в бою против Пачи Микса, которому он уступил решением. К этой встрече Магомед подходит после победы удушающим приемом над Дэнни Сабателло.

Состояние бойца: Россиянин обладает внушительными навыками в партере. Он является одним из лучших борцов дивизиона.

Но как показал предыдущий поединок с Миксом, Магомедову есть, чему учиться.

Статистика для ставок

За 6 предыдущих поединков Магомедов одержал 4 победы и потерпел 2 поражения

Микс идет на серии из шести выигранных поединков кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Обладатель титула Пачи Микс, по мнению букмекеров, считается фаворитом в этом бою за 1.30. На успех российского бойца можно поставить с коэффициентом 3.50.

Прогноз: Борьба Микса в этом противостоянии вновь сыграет решающую роль. Глядя на то, как он сносил всех предыдущих соперников, вряд ли у Магомедова будут хоть какие-то шансы. Однако в этот раз россиянин однозначно продержится до середины боя.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.55.