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    Будет ли быстрый финиш в бою Микса и Магомеда Магомедова?

    Микс — Магомедов. Ставка (к. 1.55) и прогноз на ММА, BELLATOR CHAMPIONS SERIES, 18 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Микс — Магомедов
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    Пачи Микс
    В рамках турнира BELLATOR CHAMPIONS SERIES пройдет титульный поединок Пачи Микса и Магомеда Магомедова в легчайшем весе. Начало — 00:30 (мск). Микс — Магомедов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Пачи Микс

    Турнирное положение: Пачи Микс — новый чемпион Bellator в легчайшем дивизионе. Взять титул ему удалось в ноябре прошлого года после яркой победы на турнире Bellator 301.

    Последние бои: Американец в рамках Bellator проигрывал только в своем дебюте в 2020 году. Далее он вышел на серию из шести выигранных поединков кряду. В предыдущем из них он одолел сабмишном бывшего обладателя титула Серхио Петтиса.

    Состояние бойца: Пачи пребывает едва ли не в своей пиковой форме. У Микса отличное кардио и невероятные навыки в партере. Стоит отметить, что тренируется он вместе с Алджамейном Стерлингом и Мерабом Двалишвили, а это очень серьезная команда.

    Магомед Магомедов

    Турнирное положение: Магомед Магомедов располагается на четвертой строчке в рейтинге легчайшего дивизиона. Для российского бойца это будет первый титульный поединок в промоушене.

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    • Последние бои: За 6 предыдущих поединков россиянин одержал 4 победы и потерпел 2 поражения. Одно из них, как раз, было в бою против Пачи Микса, которому он уступил решением. К этой встрече Магомед подходит после победы удушающим приемом над Дэнни Сабателло.

    Состояние бойца: Россиянин обладает внушительными навыками в партере. Он является одним из лучших борцов дивизиона.

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    Но как показал предыдущий поединок с Миксом, Магомедову есть, чему учиться.

    Статистика для ставок

    • За 6 предыдущих поединков Магомедов одержал 4 победы и потерпел 2 поражения

    • Микс идет на серии из шести выигранных поединков кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Обладатель титула Пачи Микс, по мнению букмекеров, считается фаворитом в этом бою за 1.30. На успех российского бойца можно поставить с коэффициентом 3.50.

    Прогноз: Борьба Микса в этом противостоянии вновь сыграет решающую роль. Глядя на то, как он сносил всех предыдущих соперников, вряд ли у Магомедова будут хоть какие-то шансы. Однако в этот раз россиянин однозначно продержится до середины боя.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.55.

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    Микс — Магомедов. В рамках турнира BELLATOR CHAMPIONS SERIES пройдет титульный поединок Пачи Микса и Магомеда Магомедова в легчайшем весе. Начало — 00:30 (мск). / Ставка и прогноз на матч Микс — Магомедов с коэффициентом 1.55.
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