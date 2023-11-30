начнут матч в 06:30 в регулярном сезоне НХЛ, 30.11.2023.

Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лос-Анджелес»).

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