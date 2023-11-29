Рябыкин: Мы себе в актив можем занести только второй период и пару минут третьего

Главный тренерпрокомментировал гостевое поражение от(1:4).

«Авангард здорово играл, мы себе в актив можем занести только второй период и пару минут третьего. А так — "Авангард" с победой. Соперник сегодня был посвежее, после выходных, а у нас это уже не первая игра, и на выезде, и дома играем через день. Поэтому они были помобильнее», — цитирует Рябыкина «Чемпионат».

«Авангард» после 35 матчей занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Витязь» идет десятым на «Западе» после 37 игр.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Нефтехимиком». «Витязь» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 1 декабря.