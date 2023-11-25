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    «Автомобилист» в овертайме одолел «Ладу»

    «Автомобилист» — «Лада»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в овертайме обыграл «Ладу» со счетом 3:2.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    На дубль Ника Эберта и гол Стефана Да Косты в овертайме гости ответили точными бросками Ивана Романова и Владислава Червоненко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Романов — 7 (Фисенко, Алтыбармакян), 10:21 — 0:1. Эберт — 1 (Голышев), 16:15 — 1:1. Эберт — 2 (Да Коста, Голышев), 22:23 — 2:1. Червоненко — 4 (Минеев), 55:28 — 2:2. Да Коста — 8 (Голышев), 61:14 — 3:2Вратари: Галкин — ПодъяпольскийШтраф: 10 — 12Броски: 41 (10+8+22+1) — 24 (8+9+6+1)

    Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» 28 ноября в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Автомобилист» 27 ноября примет «Спартак».

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