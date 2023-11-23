«Куньлунь» — «Ак Барс»: счет матча 1:0, обзор гола

«Куньлунь» Фото: globallookpress.com
Единственную шайбу в этом матче забросил Брэндон Макмиллан спустя 7 секунд после начала 2-го периода. Форвард реализовал большинство своей команды.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Куньлунь» — «Ак Барс» 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Голы: Макмиллан — 5 (бол. Фу, Меркли), 40:07 — 1:0Вратари: Смит — БиляловБроски: 26 (6+15+5) — 29 (13+10+6)Штраф: 6 — 8
После этого матча «Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Запада с 29-ю очками в активе. «Ак Барс» — на 5-й позиции Востока (40 баллов).