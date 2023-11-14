Капризов: Олимпиаду выиграть легче, ведь для Кубка Стэнли нужно несколько лет создавать команду

Нападающийответил на вопрос о том, что сложнее — выиграть Олимпийские Игры или Кубок Стэнли.

«Что ценнее — олимпийское золото или Кубок Стэнли? Ну, Кубка Стэнли у меня нет пока. Так что сравнить тяжело. Я бы выбрал и то, и другое. Практика сейчас даёт, вижу, что очень тяжело выиграть Кубок Стэнли. Мне кажется, это всё не год, не два делается.

Может команда сильно играть, по хоккеистам собрать всех, закупить. В том году, например, "Нью-Йорк" и Володю Тарасенко взял, и Кейна. Все про них говорили. В итоге ничего не получилось. Мне кажется, команда строится несколько лет, чтобы выиграть кубки. Это очень тяжёлый процесс.

Олимпиада — это раз в четыре года, тоже сложно, но ты собираешь лучших игроков со всей страны. Мне кажется, это попроще сделать. Понятно, что у сильных сборных потяжелее — кого-то взять, кого-то нет, потому что игроков очень много. Но, мне кажется, это легче.

Для Кубка Стэнли несколько лет (надо) строить команду, чтобы к нему подойти. Можно далеко не ходить — Саня Овечкин. Сколько он — всю карьеру играл в "Вашингтоне" и не мог завоевать кубок. Спустя лет 15 выиграл? Очень долго. А он всю свою жизнь лучший снайпер лиги!» — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

В нынешнем сезоне Капризов провел 15 матчей, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Миннесота» вылетела в 1-м раунде плей-офф НХЛ в серии с «Далласом» (2:4).