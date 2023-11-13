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    НХЛ. «Даллас» забросил восемь шайб «Миннесоте», «Рейнджерс» одолели «Коламбус»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 ноября

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    Артемий Панарин

    «Флорида» — «Чикаго» 4:3

    Героем встречи стал форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, который поучаствовал во всех голах своей команды — он забросил две шайбы и сделал два ассиста.

    У форварда гостей и первого номера драфта НХЛ-2023 Конора Бедарда две заброшенные шайбы. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Чикаго» — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Экман-Ларссон — 4 (Райнхарт, Родригес), 0:39 — 1:0. Дикинсон — 2 (Райхель, Мерфи), 7:04 — 1:1. Райнхарт — 10 (бол., Ткачак, Экман-Ларссон), 11:54 — 2:1. Бедард — 8, 19:04 — 2:2. Райнхарт — 11 (Форслинг, Родригес), 27:00 — 3:2. Бедард — 9 (Джонс), 28:18 — 3:3. Верхэге — 6 (бол., Райнхарт, Ткачак), 42:44 — 4:3Вратари: Бобровский — СодерблумШтраф: 6-8Броски: 31 (14+11+6) — 27 (8+5+14)

    «Флорида» — «Чикаго» 4:3

    «Миннесота» — «Даллас» 3:8

    Российский защитник «Миннесоты» Кирилл Капризов в этой встрече записал на свой счет результативную передачу. В составе «Старз» три (2+1) очка набрали Джейсон Робинсон и Уайтт Джонстон. Россиянин Евгений Дадонов отметился одной заброшенной шайбой.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Даллас» — 3:8 (2:3, 1:2, 0:3)
    Голы: Павелски — 6 (бол., Хейсканен, Робертсон), 0:57 — 0:1. Факса — 1 (мен.), 9:49 — 0:2. Духайм — 4, 10:38 — 1:2. Дюшен — 5 (Марчмент, Сегин), 10:52 — 1:3. Леттьери — 2 (Росси, Бродин), 19:12 — 2:3. Джонстон — 6 (бол., Дюшен, Сегин), 22:34 — 2:4. Дадонов — 4 (бол., Джонстон, Лундквист), 32:11 — 2:5. Зуккарелло — 4 (бол., Капризов, Болди), 35:59 — 3:5. Робертсон — 4 (бол., Хейсканен, Бенн), 41:02 — 3:6. Робертсон — 5 (бол., Хейсканен, Хинтц), 43:09 — 3:7. Джонстон — 7 (мен., Бенн), 57:57 — 3:8Вратари: Флери — ЭттингерШтраф: 30-15Броски: 26 (12+9+5) — 37 (13+12+12)

    «Миннесота» — «Даллас» 3:8

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» 4:3 Б

    Автором победного броска стал Алекси Лафреньер, на счету которого дубль в основное время. Еще один гол забил Крис Крайдер. На счету Артемия Панарина две голевые передачи и нереализованный буллит.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Дэнфорт — 4 (Гудбрэнсон, Веренски), 16:26 — 0:1. Крайдер — 10 (Густафссон, Уилер), 18:46 — 1:1. Лафренье — 6 (Трочек, Панарин), 31:17 — 2:1. Фантилли — 4 (Воронков), 32:35 — 2:2. Керали — 5 (Тексье, Гудбрэнсон), 32:54 — 2:3. Лафренье — 7 (Крайдер, Панарин), 59:49 — 3:3Победный буллит: ЛафреньеВратари: Куик (57:56 — 59:49) — МерзликинсШтраф: 6-10Броски: 40 (7+15+17+1) — 29 (7+16+3+3)

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» 4:3 Б

    «Монреаль» — «Ванкувер» 2:5

    Один из голов у «Кэнакс» на свой счет записал российский нападающий Илья Михеев, ему ассистировал соотечественник Андрей Кузьменко.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Ванкувер» — 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)
    Голы: Гарлэнд — 2 (Миллер, Хьюз), 26:15 — 0:1. Михеев — 6 (Кузьменко), 29:17 — 0:2. Джошуа — 2 (Гарлэнд, Гронек), 37:57 — 0:3. Мэтисон — 4 (бол., Монахэн, Андерсон), 46:46 — 1:3. Босер — 12 (п.в., Джошуа, Майерс), 58:30 — 1:4. Джекай — 1 (Харрис, Аллен), 59:11 — 2:4. Ди Джузеппе — 3 (п.в., Миллер, Босер), 59:42 — 2:5Вратари: Аллен (57:49 — 58:30, 59:23 — 59:42) — ДесмитШтраф: 4-4Броски: 32 (9+8+15) — 37 (8+15+14)

    «Монреаль» — «Ванкувер» 2:5

    «Анахайм» — «Сан-Хосе» 4:1

    В составе «Дакс» Фрэнк Ватрано набрал три (2+1) очка, у Павла Минтюкова результативный пас. В составе «Шаркс» единственную шайбу забросил Люк Канин.

    «Сан‑Хосе» потерпел 13 поражение в 15 матчах сезона.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Ватрано — 10 (Любушкин, Строум), 4:49 — 1:0. Канин — 2 (Гертл, Эклунд), 13:05 — 1:1. Ватрано — 11 (бол., Фаулер, Сильферберг), 18:22 — 2:1. Мактавиш — 7 (бол., Карлссон, Минтюков), 41:52 — 3:1. Гудас — 2 (Строум, Ватрано), 42:41 — 4:1Вратари: Гибсон — БлэквудШтраф: 16-22Броски: 44 (14+18+12) — 26 (8+12+6)

    «Анахайм» — «Сан-Хосе» 4:1
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