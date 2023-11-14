«Адмирал» — «Автомобилист»: счет матча 0:3, обзор голов

одержал гостевую победу над(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе екатеринбургской команды голами отличились Брукс Мэйсек в большинстве, Кертис Валк и Стефан Да Коста в пустые ворота.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Адмирал» — «Автомобилист» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Голы: Мэйсек — 12 (бол. Валк, Да Коста), 32:38 — 0:1. Валк — 4 (Голышев), 47:26 — 0:2. Да Коста — 7 (ПВ. Мэйсек, Макеев), 57:27 — 0:3Вратари: Иванов — АликинБроски: 30 (10+6+14) — 28 (11+12+5)Штраф: 8 — 10

После этого матча «Автомобилист» занимает 3-е место в таблице Востока с 40 очками в активе. «Адмирал» — на последней 12-й позиции в конференции (19 баллов).