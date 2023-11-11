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    Нью-Джерси — Вашингтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.11.2023 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нью-Джерси — Вашингтон

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 11.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Нью-Джерси — Вашингтон в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 4:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Джерси — Вашингтон.

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