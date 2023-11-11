Билялетдинов: Вопросы и к нападающим, и к защитникам

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от(0:3).

«Мы готовились, ребята старались делать всё то, что мы говорили. Мы предупреждали о контратаках соперника, но, к сожалению, пропустили момент. Про большинство говорили, что соперник очень много забивает в последних играх. Готовились, но не получилось, к сожалению. Будем поправлять свои ошибки и готовиться дальше.

Впервые в сезоне не забросили ни одной шайбы? Да, нападающие обычно забивают, но и защитники тоже могут участвовать в атаке. Я должен сказать, что это вопрос ко всем, кто выходил на лёд. Конечно, нас беспокоит, что мы не забиваем.

Есть ли фактор усталости при длительной серии матчей через день? Календарь в принципе у всех одинаковый. Но есть моменты, когда мы играем третью выездную игру, а соперник — вторую или первую в домашней серии. Иногда попадаем на неравное состояние, но так у всех команд бывает. Поэтому, как бы не было сложно, нужно играть», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

После этого матча «Металлург» вышел на второе место в Восточной конференции с 40 очками, опередив «Ак Барс», у которого на два очка меньше.