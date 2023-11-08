В 06:00 08.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Колорадо» — «Нью-Джерси» 5:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Колорадо»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо — Нью-Джерси.

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