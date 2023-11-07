«Барыс» — «Ак Барс»: счет матча 0:3, обзор голов

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
Победу казанцам принесли голы Ильи Сафонова, Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова.
Голкипер казанского клуба Тимур Билялов впервые в сезоне сыграл «на ноль», отразив 42 броска.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Сафонов — 7 (Жафяров, Адамчук), 32:39 — 0:1. Кагарлицкий — 7 (Войнов, Сафонов), 36:25 — 0:2. Свечников — 2 (п.в., Семенов, Лучевников), 59:03 — 0:3Вратари: Паскуале (58:27 — 59:03) — БиляловШтраф: 2 — 6Броски: 42 (14+15+13) — 27 (7+14+6)
В следующей игре «Барыс» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар» 10 ноября. «Ак Барс» 9 ноября отправится в Тольятти на матч с «Ладой».