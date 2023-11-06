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    Дементьев: Чересчур разгромные поражения «Сан-Хосе» — проблема для НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Сан-Хосе Шаркс НХЛ
    Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о недавних результатах «Сан-Хосе».

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    «Шаркс» пропустили по десять шайб в матчах с «Питтсбургом» (2:10) и «Ванкувером» (1:10).

    «Результат двух последних игр, да и вообще начала чемпионата для "Сан-Хосе" складываются крайне неудачно. Глядя на игру команды не получаешь никакого удовольствия.

    Проблемы с пасом, организацией игры, команда, даже в равных составах, в своей зоне играет как при меньшинстве. С чем это связано, сказать сложно, не находясь внутри коллектива, но одномоментно все игроки не могут разучиться играть в хоккей.

    Возможно, есть какие-то внутренние причины, которые являются отражением результата выступления команды.

    В принципе такие разгромные счета являются проблемой для самой лиги. Падает посещаемость, нет интереса к заведомо известному победителю в матче с "Сан-Хосе". Тут возникает целый ком проблем, и думаю, что сама лига постарается выяснить все нюансы и настоятельно обсудить с руководством клуба возможные пути выхода из кризиса. В итоге всё наладится, но текущее положение дел, конечно же, является удручающим», — приводит слова Дементьева «Чемпионат».

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