ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДжонсТравма Джонса тормозит весь тяжелый дивизион. UFC обязан лишить американца титула
  • 19:10
    • Джокович выиграл турнир в Париже, в финале переиграв Димитрова
  • 18:31
    • «Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд
  • 18:28
    • ЦСКА одержал волевую победу в ярком матче против «Пари НН»
  • 16:32
    • «Краснодар» победил «Крылья Советов» и лидирует в РПЛ
  • 19:55
    • «Арсенал» победил «Родину», «Кубань» была сильнее «Ленинградца»
    Все новости спорта

    Игнатьев: Чтобы выиграть у «Северстали», надо начинать играть с первого периода

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев после поражения от «Северстали» (1:3) высказался о матче.

    Виктор Игнатьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Игнатьев

    «Неудачно сложился первый период, хотелось бы по-другому начать. Прекрасно понимаем, против кого мы играли, — это копия в хорошем смысле слова Нижнего Новгорода. Знали, что предстоит вторая часть игры с Нижним, так и получилось.

    Проиграли первый период, потом очень сложно против "Северстали" — быстрая, юркая команда. Отыграть два гола у них, конечно, возможно, но нам это не удалось. Были моменты в третьем периоде, но, чтобы выиграть у "Северстали", надо начинать играть с первого периода.

    Добавить в силовых приёмах, чтобы заставить нервничать игроков соперника? С одной стороны, да, с другой, учитывая габариты игроков "Северстали", их скорость… Плюс, когда наша команда пытается играть жёстко, мы оказываемся на скамейке штрафников. А большинство у "Северстали" очень хорошее. Тут как бы не навредить, всего должно быть в меру — если есть возможность, то да, а специально бегать и искать эти силовые приёмы…То же самое было и в предыдущие годы, "Северсталь" и при Разине отличалась владением шайбой, хорошим катанием, юркостью, скоростью. Не так всё просто, их ещё поймать надо.

    Матчи два дня подряд? Скорее, это возможность постараться сразу исправить свои ошибки. Если бы это было месяц назад, когда у нас была короткая скамейка, то да. А сейчас у нас есть четыре тройки, между которыми распределено игровое время. Все играют по два дня подряд, и мы тоже», — приводит слова Игнатьева сайт КХЛ.

    У «Северстали» стало 28 очков, она идет на шестом месте на «Западе». «Куньлунь» с 20 баллами на четыре строчки ниже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» вновь не оставит шансов сопернику
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ювентус» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • У римлян не возникнет проблем в домашней встрече
  • «Рома» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Соболенко — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие