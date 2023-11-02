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    «Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Куньлуня»

    «Куньлунь» — «Торпедо»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в овертайме обыграло «Куньлунь» со счетом 3:2.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    На голы Люка Локхарта и Колина Кэмпбелла нижегородцы ответили точными бросками Денниса Яна, Кирилла Воронина и Максима Летунова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь РС» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Локхарт — 4 (Вонг, Броссо), 10:52 — 1:0. Кэмпбелл — 3 (Мойл), 17:27 — 2:0. Ян — 5, 25:38 — 2:1. Воронин — 5 (Линч, Виноградов), 57:04 — 2:2. Летунов — 12 (Фирстов, Конюшков), 60:41 — 2:3Вратари: Джурасик — КульбаковШтраф: 2 — 2Броски: 19 (12+4+3+0) — 36 (11+15+9+1)

    «Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на 10-й строчке.

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