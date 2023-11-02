«Куньлунь» — «Торпедо»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

«Торпедо» Фото: globallookpress.com
На голы Люка Локхарта и Колина Кэмпбелла нижегородцы ответили точными бросками Денниса Яна, Кирилла Воронина и Максима Летунова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Локхарт — 4 (Вонг, Броссо), 10:52 — 1:0. Кэмпбелл — 3 (Мойл), 17:27 — 2:0. Ян — 5, 25:38 — 2:1. Воронин — 5 (Линч, Виноградов), 57:04 — 2:2. Летунов — 12 (Фирстов, Конюшков), 60:41 — 2:3Вратари: Джурасик — КульбаковШтраф: 2 — 2Броски: 19 (12+4+3+0) — 36 (11+15+9+1)
«Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на 10-й строчке.