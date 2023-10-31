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    Мозякин стал помощником главного тренера «Магнитки»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг КХЛ
    Бывший нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин вошел в тренерский штаб главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

    Сергей Мозякин
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    Сергей Мозякин

    «Сергей Мозякин — новый помощник главного тренера "Металлурга"! Сегодня на утреннем собрании команды было объявлено о новом назначении в тренерском составе.

    Естественно, что на мостике "Магнитки" Сергей Мозякин будет помогать Юрию Трубачеву и отвечать за атакующие действия команды.

    Отметим, что функционал директора по развитию "Металлурга", который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмет на себя директор клуба Алексей Жлоба», — говорится в заявлении «Металлурга».

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    • Мозякин завершил игровую карьеру в 2021 году. В его активе 756 (351+405) очков в 685 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург» занимает второе место в текущей турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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