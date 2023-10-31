Мозякин стал помощником главного тренера «Магнитки»

Бывший нападающий «Металлурга»вошел в тренерский штаб главного тренера магнитогорского клуба

«Сергей Мозякин — новый помощник главного тренера "Металлурга"! Сегодня на утреннем собрании команды было объявлено о новом назначении в тренерском составе.

Естественно, что на мостике "Магнитки" Сергей Мозякин будет помогать Юрию Трубачеву и отвечать за атакующие действия команды.

Отметим, что функционал директора по развитию "Металлурга", который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмет на себя директор клуба Алексей Жлоба», — говорится в заявлении «Металлурга».

Мозякин завершил игровую карьеру в 2021 году. В его активе 756 (351+405) очков в 685 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» занимает второе место в текущей турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.