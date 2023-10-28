Самсонов: «Торонто» — моя вторая семья

Вратарьзаявил, что переживает трудное время на старте нынешнего сезона.

«Я больше думаю о команде — о своей семье. Потому что да, эта команда — моя вторая семья. Моя первая семья находится дома, и все тоже очень грустят из-за моей игры.

Знаете, все смотрят хоккей. Но все настроены позитивно, однако я знаю, как тяжело моей семье смотреть на это. Иногда такое случается в жизни. Для меня это большая возможность.

У меня сейчас трудное время, но я разберусь с этим», — приводит слова Самсонова Sportsnet.

«Торонто» занимает 4-е место в таблице Востока с 10-ю очками в активе после 7 сыгранных матчей. Самсонов провел 4 матча в нынешнем сезоне, отразил 83.1% бросков при коэффициенте надежности 4.34.